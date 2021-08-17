Брейк-данс замінив карате на Олімпіаді-2024 в Парижі

Рішення продиктоване бажанням МОК підтримувати баланс між традиційними дисциплінами і видами спорту, які перебувають на стадії розвитку.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення про включення брейк-дансу в програму літніх Олімпійських ігор-2024 в Парижі, йдеться на офіційному сайті організації.

При цьому МОК виключив з програми ОІ-2024 карате, бейсбол і софтбол, які були представлені на минулій токійській Олімпіаді.

Рішення продиктоване бажанням МОК підтримувати баланс між традиційними дисциплінами і видами спорту, які перебувають на стадії розвитку. МОК планує збалансувати учасників за гендерною ознакою, щоб кількість чоловіків і жінок була приблизно однаковою.

Нагадаємо, карате включили в програму літніх Ігор перед Олімпіадою-2020 у Токіо, і українські каратисти здобули відразу дві олімпійські нагороди: у чоловічому карате до 75 кг Станіслав Горуна завоював бронзову, а в жіночому карате до 55 кг срібну отримала Анжеліка Терлюга.