Арбітром матчу "Монако" - "Шахтар" буде нідерландський поліцейський

"Гірники" вже вирушили в середземноморське князівство.

Уже завтра відбудеться перший матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між "Монако" і донецьким "Шахтарем".

Обслужить зустріч нідерландська бригада рефері на чолі з авторитетним 38-річним Данні Маккелі, який також працює інспектором у поліції Роттердама.

На лініях працюватимуть Гессел Стеєгстр і Ян де Вріс. Роль четвертого судді виконуватиме Аллард Ліндгаут, а за VAR відповідатиме Кевін Блом.

Стартовий свисток поєдинку пролунає о 22:00 за Києвом.

Зустріч у відповідь відбудеться 25 серпня в Харкові.