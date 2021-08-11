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Стало відомо, де "Шахтар" проведе домашній матч плей-оф Ліги чемпіонів проти "Монако"

"Гірники" повертаються до Харкова.

Стало відомо, де "Шахтар" проведе домашній матч плей-оф Ліги чемпіонів проти "Монако"
Фото: уєфа

"Шахтар" двічі з однаковим рахунком 2:1 обіграв бельгійський "Генк" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів і на стадії плей-оф зустрінеться з "Монако".

На офіційному сайті УЄФА опубліковано розклад стикових матчів. Так, "гірники" першу зустріч зіграють у середземноморському князівстві на стадіоні "Луї II". Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 серпня, о 22:00 за київським часом.

Гра у відповідь відбудеться в середу, 25 серпня.

Показово, що цей матч "Шахтар" проведе не в Києві на НСК "Олімпійський", а в Харкові на ОСК "Металіст". Стартовий свисток пролунає також о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що "Шахтар" не зможе зіграти домашній поєдинок плей-оф ЛЧ на "Олімпійському" тому, що напередодні там пройде святковий концерт до 30-річчя незалежності України.

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