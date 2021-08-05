"Шахтар" не зможе провести домашній матч раунду плей-оф Ліги чемпіонів на "Олімпійському" через святкового концерту

Після перемоги у виїзному матчі Q3 кваліфікації Ліги чемпіонів над бельгійським "Генком" (2:1), "Шахтар" має непогані шанси на вихід в плей-оф цього турніру.

Однак планам зіграти домашній матч цієї стадії турніру на НСК "Олімпійський" 25 серпня не судилося збутися, тому що напередодні там пройде святковий концерт, приурочений до 30-річчя незалежності України, повідомляє meta-ratings.com.ua.

У зв'язку з цим, за повідомленням Telegram-каналу "Динамо Київ Inside". керівництво "гірників" прийняло рішення звернутися до "Динамо" з проханням надати можливість провести зустріч на стадіоні ім. В. Лобановського.

У разі загальної перемоги над "Генком", "Шахтар" чекає матч з переможцем пари "Монако" - "Спарта". Додамо, що монегаски здобули перемогу в першому матчі в Празі - 2:0.