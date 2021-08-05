Фото: EPA/UPG

Український боксер Олександр Хижняк у четвер, 5 серпня, переміг філіппінця Еумера Марсьяла та вийшов у фінал Олімпійських ігор в Токіо в ваговій категорії до 75 кг. 26-річний українець одержав перемогу за рішенням суддів. Троє з них надали перевагу українцеві, двоє - супернику.

Про це повідомляється на сайті Олімпіади.

Суперником Хижняка, який виграв чемпіонат світу з боксу в 2017 році, стане бронзовий призер чемпіонату світу 2019 року бразилець Ерберт де Консейсан Соуза.

Поєдинок відбудеться 7 серпня о 8:45 за київським часом.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що востаннє українські боксери вигравали медалі Олімпійських ігор ще у 2012 році, коли виступали Василь Ломаченко, Олександр Усик, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик та Тарас Шелестюк.

У 2016 році в Ріо збірна Україна не мала в боксі жодної медалі.