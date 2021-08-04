Збірна України завоювала чотири медалі за один день.

Фото: EPA/UPG

Українки Марта Федіна і Анастасія Савчук стали бронзовими призерками Олімпіади в Токіо в артистичному (синхронному) плаванні. За підсумками двох програм – технічної та довільної українки набрали 189,4620 балів.

Це перша в історії України медаль у цьому виді спорту.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Золото" здобули представниці збірної Олімпійського комітету Росії, а срібними призерками стали китаянки.

Нагадаємо, що 4 серпня збірна України завоювала одразу чотири медалі. Крім дуету Федіна-Савчук, відзначилися Жан Беленюк, який здобув золоту медаль, Паріз Насібов зі срібною, а Ірина Коляденко з бронзовою.