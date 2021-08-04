Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Чоловік погрожував підірвати гранату в приміщенні Кабміну, поліція провела спецоперацію
Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли у фінал Олімпіади
Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли у фінал Олімпіади
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
"Газпром" зупинив закачування газу в європейські підземні сховища
Шість львівських поліцейських отримали по 8 років за смерть 22-річного юнака, який проковтнув пакетик з наркотиками (оновлено)
Шість львівських поліцейських отримали по 8 років за смерть 22-річного юнака, який проковтнув пакетик з наркотиками (оновлено)
Залужний зірвав поїздку Разумкова в зону ООС
Залужний зірвав поїздку Разумкова в зону ООС
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
ГоловнаСпорт

Українки взяли "бронзу" Олімпіади в артистичному плаванні

Збірна України завоювала чотири медалі за один день.

Фото: EPA/UPG

Українки Марта Федіна і Анастасія Савчук стали бронзовими призерками Олімпіади в Токіо в артистичному (синхронному) плаванні. За підсумками двох програм – технічної та довільної українки набрали 189,4620 балів.

Це перша в історії України медаль у цьому виді спорту.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Золото" здобули представниці збірної Олімпійського комітету Росії, а срібними призерками стали китаянки.

Нагадаємо, що 4 серпня збірна України завоювала одразу чотири медалі. Крім дуету Федіна-Савчук, відзначилися Жан Беленюк, який здобув золоту медаль, Паріз Насібов зі срібною, а Ірина Коляденко з бронзовою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також