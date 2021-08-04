Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020

"Бронза" Черкасової лише підтвердила тренд нашої збірної на Іграх у Токіо.

У вівторок, 3 серпня, на Олімпійських іграх-2020 було розіграно 28 комплектів нагород.

У медальному заліку лідерство продовжує утримувати збірна Китаю, яка збільшила кількість завойованих золотих нагород на три, і тепер їх в активі китайських спортсменів 32.

На два "золота" стало більше у збірної США (всього 24). Стільки само золотих медалей завоювали у вівторок господарі форуму (19).

Запекла боротьба між Австралією, Олімпійським комітетом Росії і Великою Британією розгорнулася за четверте місце - поки що в цій мікроборотьбі попереду представники Зеленого континенту.

Скарбничка збірної України поповнилася черговою бронзовою медаллю - її принесла борчиня Алла Черкасова.

У медальному заліку Україна опустилася ще на одне місце, і тепер вона 61-ша.

Багато надій на прорив пов'язано із середою, 4 серпня: Жан Беленюк і Парвіз Насібов проведуть свої фінали в греко-римській боротьбі. Крім того, Ірина Коляденко битиметься в сутичці за "бронзу" у вільній боротьбі.

І не забуваймо, що Марта Федіна й Анастасія Савчук виступлять у фіналі артистичного плавання.