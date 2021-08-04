У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
Вчинив самогубство четвертий правоохоронець, який захищав Капітолій під час штурму
Вчинив самогубство четвертий правоохоронець, який захищав Капітолій під час штурму
Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли у фінал Олімпіади
Жан Беленюк і Парвіз Насібов вийшли у фінал Олімпіади
США вимагають від 24 російських дипломатів покинути країну протягом місяця
США вимагають від 24 російських дипломатів покинути країну протягом місяця
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Шість львівських поліцейських отримали по 8 років за смерть 22-річного юнака, який проковтнув пакетик з наркотиками (оновлено)
Шість львівських поліцейських отримали по 8 років за смерть 22-річного юнака, який проковтнув пакетик з наркотиками (оновлено)
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
В Одесі чоловіка застрелили у дворі багатоповерхівки
В Одесі чоловіка застрелили у дворі багатоповерхівки
Залужний зірвав поїздку Разумкова в зону ООС
Залужний зірвав поїздку Разумкова в зону ООС
ГоловнаСпорт

Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020

"Бронза" Черкасової лише підтвердила тренд нашої збірної на Іграх у Токіо.

Україна опустилася ще на одне місце в медальному заліку Олімпіади-2020
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 3 серпня, на Олімпійських іграх-2020 було розіграно 28 комплектів нагород.

У медальному заліку лідерство продовжує утримувати збірна Китаю, яка збільшила кількість завойованих золотих нагород на три, і тепер їх в активі китайських спортсменів 32.

На два "золота" стало більше у збірної США (всього 24). Стільки само золотих медалей завоювали у вівторок господарі форуму (19).

Запекла боротьба між Австралією, Олімпійським комітетом Росії і Великою Британією розгорнулася за четверте місце - поки що в цій мікроборотьбі попереду представники Зеленого континенту.

Скарбничка збірної України поповнилася черговою бронзовою медаллю - її принесла борчиня Алла Черкасова.

У медальному заліку Україна опустилася ще на одне місце, і тепер вона 61-ша.

Багато надій на прорив пов'язано із середою, 4 серпня: Жан Беленюк і Парвіз Насібов проведуть свої фінали в греко-римській боротьбі. Крім того, Ірина Коляденко битиметься в сутичці за "бронзу" у вільній боротьбі.

І не забуваймо, що Марта Федіна й Анастасія Савчук виступлять у фіналі артистичного плавання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також