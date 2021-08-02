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Україна замикає шостий десяток у медальному заліку Олімпіади-2020

День на Іграх минув для українців без нагород.

Україна замикає шостий десяток у медальному заліку Олімпіади-2020
Фото: Olympics

Завершився черговий змагальний день токійської Олімпіади, за результатами якого збірна Китаю ще дужче зміцнила своє лідерство в медальному заліку.

Атлети Піднебесної завоювали вже 62 медалі, 29 з яких - золоті.

У топ-10 заліку відбулися деякі зміни.

По-перше, включила форсаж збірна Німеччини, яка з 6 золотими медалями увірвалася в першу десятку, причому відразу на 8-ме місце, потіснивши з цієї позиції Південну Корею.

По-друге, покинула топ-10 збірна Італії.

Для збірної України день пройшов "сухо", що опустило нашу олімпійську команду на чотири позиції, і тепер Україна - 60-та.

Медальний залік.

  1. Китай 29 17 16 62
  2. США 22 25 17 64
  3. Японія 17 6 10 33
  4. Австралія 14 4 15 33
  5. РОК 12 21 17 50
  6. Великобританія 11 12 12 35
  7. Франція 6 10 7 23
  8. Німеччина 6 6 11 23
  9. Південна Корея 6 4 9 19
  10. Нідерланди 5 7 6 18

...

  • 60. УКРАЇНА 0 1 5 6
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