Україна замикає шостий десяток у медальному заліку Олімпіади-2020

Завершився черговий змагальний день токійської Олімпіади, за результатами якого збірна Китаю ще дужче зміцнила своє лідерство в медальному заліку.
Атлети Піднебесної завоювали вже 62 медалі, 29 з яких - золоті.
У топ-10 заліку відбулися деякі зміни.
По-перше, включила форсаж збірна Німеччини, яка з 6 золотими медалями увірвалася в першу десятку, причому відразу на 8-ме місце, потіснивши з цієї позиції Південну Корею.
По-друге, покинула топ-10 збірна Італії.
Для збірної України день пройшов "сухо", що опустило нашу олімпійську команду на чотири позиції, і тепер Україна - 60-та.
Медальний залік.
- Китай 29 17 16 62
- США 22 25 17 64
- Японія 17 6 10 33
- Австралія 14 4 15 33
- РОК 12 21 17 50
- Великобританія 11 12 12 35
- Франція 6 10 7 23
- Німеччина 6 6 11 23
- Південна Корея 6 4 9 19
- Нідерланди 5 7 6 18
...
- 60. УКРАЇНА 0 1 5 6