УАФ назвала офіційну версію відставки Шевченка з посади головного тренера збірної

Пресслужба Української асоціації футболу озвучила причину звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України.

"У червні 2020 року Виконком УАФ запропонував головному тренеру збірної України Андрію Шевченку та його тренерському штабу подовжити контракт до кінця 2022 року.

Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік із можливим подовженням за обопільною згодою ще на півтора року", - йдеться в повідомленні.

"Андрій Шевченко та його тренерський штаб мотивували таке своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв’ю.

В УАФ пішли назустріч і погодилися на такі умови контракту.

Таким чином, 30 липня 2021 року закінчився термін контракту між УАФ і тренерським штабом збірної", - зазначає пресслужба.

При цьому УАФ висловила безмежну вдячність Шевченку і його асистентам за професійну роботу в головній команді країни протягом п’яти років. За цей час збірна України вийшла на новий рівень свого розвитку й досягла найбільшого успіху у своїй історії на чемпіонатах Європи, завершивши виступ на Євро-2020 у вісімці найсильніших команд континенту.

На 9 серпня заплановано засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалено рішення щодо тренерського штабу збірної України.

Наразі національна збірна виступає у відбірному циклі ЧС-2022. Після трьох стартових матчів у її активі стільки само очок.

Найближчі матчі відбору для збірної України — 1 вересня на виїзді зі збірною Казахстану та 4 вересня вдома зі збірною Франції.

На ЧС 2022 року від УЄФА потрапляють 13 збірних — переможці 10 відбірних груп і три команди після багаторівневого плей-оф, у якому візьмуть участь збірні, що посядуть у своїх групах другі місця.