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Білоруська спортсменка, яку намагалися насильно повернути в Білорусь, отримала гуманітарну візу Польщі

Тимановська перебуває в безпеці.

Христина Тимановська.
Фото: Facebook
Христина Тимановська.
"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже безпосередньо контактує з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе необхідне, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру. Польща завжди виступає за солідарність", - заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач.
Нагадаємо, Тимановську, яка різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників, намагалися напередодні насильно вивезти до Білорусі.

Тимановська є профільною спринтеркою - 100 і 200 м, але через нестачу допінг-проб НОК Білорусі заявив спортсменку на естафету 4х400 м, при цьому їй самій нічого не сказав. Вона дізналася про це випадково.

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