Білоруська спортсменка, яку намагалися насильно повернути в Білорусь, отримала гуманітарну візу Польщі

Фото: Facebook Христина Тимановська.

Kryscina Tsimanouskaya a Belarusian athlet is already in direct contact with Polish diplomats in Tokyo. She has received a humanitarian Visa. Poland will do whatever is necessary to help her to continue her sporting career. 🇵🇱 always stands for Solidarity. — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) August 2, 2021

"Білоруська спортсменка Христина Тимановська вже безпосередньо контактує з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе необхідне, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру. Польща завжди виступає за солідарність", - заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач.Нагадаємо, Тимановську, яка різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників, намагалися напередодні насильно вивезти до Білорусі.

Тимановська є профільною спринтеркою - 100 і 200 м, але через нестачу допінг-проб НОК Білорусі заявив спортсменку на естафету 4х400 м, при цьому їй самій нічого не сказав. Вона дізналася про це випадково.