Білоруську легкоатлетку Христину Тимановську, яка різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників, намагаються у неділю, 1 серпня насильно вивезти до Білорусі.
Про це повідомили у Фонді спортивної солідарності.
Так, дівчину поставили брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома.
У понеділок, 2 серпня Христина мала бігти 200 метрів, але представники збірної вирішили терміново депортувати її до Мінська.
Зараз дівчина в аеропорту, виліт Христини о 16:50 за білоруським часом. З спортсменкою працює поліція і волонтери.
ФСС закликав МОК та Міжнародну федерацію легкої атлетики надати допомогу білорусці.
“Спроба насильницької депортації легкоатлетки Христини Тимановської до Білорусі – відмінний привід для виключення провладного НОКу з Міжнародного Олімпійського Комітету”, – пише Телеграм-канал NEXTA.
Тимановська збирається просити політичного притулку в Європі.
Окрім того, в аеропорт прибула знімальна група NHK – найбільшого телеканалу в Японії.
Оновлення 15:23. Збірна Білорусі пояснила припинення участі Тимановської в Олімпіаді її емоційно-психологічним станом, підтвердженим висновком лікарів. Саме тому нібито відкликана заявка спортсменки на участь у кваліфікаційних забігах на 200 м і в естафеті 4х400 м.
Спортсменка зі свого боку заявила, що не проходила обстеження у медиків.