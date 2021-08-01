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Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку у ЄС (оновлено)

Легкоатлетка зараз в аеропорту, з нею працює поліція та волонтери.

Білоруську спортсменку намагаються насильно вивезти з Токіо, дівчина просить притулку у ЄС (оновлено)
Христина Тимановська
Фото: t.me/zozhteam

Білоруську легкоатлетку Христину Тимановську, яка різко розкритикувала білоруських спортивних чиновників, намагаються у неділю, 1 серпня насильно вивезти до Білорусі.

Про це повідомили у Фонді спортивної солідарності.

Так, дівчину поставили брати участь в естафеті 4 по 400 метрів без її відома.

У понеділок, 2 серпня Христина мала бігти 200 метрів, але представники збірної вирішили терміново депортувати її до Мінська.

Зараз дівчина в аеропорту, виліт Христини о 16:50 за білоруським часом. З спортсменкою працює поліція і волонтери.

ФСС закликав МОК та Міжнародну федерацію легкої атлетики надати допомогу білорусці.

“Спроба насильницької депортації легкоатлетки Христини Тимановської до Білорусі – відмінний привід для виключення провладного НОКу з Міжнародного Олімпійського Комітету”, – пише Телеграм-канал NEXTA.

Тимановська збирається просити політичного притулку в Європі. 

Окрім того, в аеропорт прибула знімальна група NHK – найбільшого телеканалу в Японії.

Оновлення 15:23. Збірна Білорусі пояснила припинення участі Тимановської в Олімпіаді її емоційно-психологічним станом, підтвердженим висновком лікарів. Саме тому нібито відкликана заявка спортсменки на участь у кваліфікаційних забігах на 200 м і в естафеті 4х400 м.

Спортсменка зі свого боку заявила, що не проходила обстеження у медиків.

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