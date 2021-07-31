"Бронза" Світоліної не допомогла стабілізувати становище збірної України в медальному заліку Олімпіади-2020

Завершився 8-й день Олімпійських ігор-2020. Розіграно 154 комплекти медалей з 339.

Збірна Китаю зміцнила лідерство в медальному заліку. На рахунку спортсменів "Піднебесної" 21 золота нагорода.

Збірної Японії сьогодні не вдалося поповнити свою скарбничку "золотом", проте господарям вдалося утримати за собою друге місце в загальному заліку.

Збірна США впритул наблизилася до Японії.

Збірна України продовжує демонструвати стабільність. Знову завойована бронзова нагорода, яку виборола тенісистка Еліна Світоліна.

Незважаючи на чергову нагороду наша олімпійська команда продовжила падіння в медальному заліку - з 58-го місця Україна опустилася на 65-е.

На даний момент 76 країн завоювали хоча б одну нагороду.