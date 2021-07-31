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Еліна Світоліна виборола для України п'яту “бронзу” на Олімпіаді

Українська тенісистка здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною з Казахстану.

Фото: ЕРА/UPG

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор в Токіо.

Про це пише Укрінформ.

У поєдинку за бронзову медаль Світоліна здобула вольову перемогу над Оленою Рибакіною з Казахстану - 1:6, 7:6 (7:5), 6:4.

Cвітоліна реагує на перемогу
Фото: ЕРА/UPG
Cвітоліна реагує на перемогу

Матч тривав 2 години 27 хвилин.

“Золото” токійської Олімпіади в жіночому одиночному розряді сьогодні розіграють швейцарка Белінда Бенчич і Маркета Вондроушова з Чехії.

Cвітоліна реагує на перемогу
Фото: ЕРА/UPG
Cвітоліна реагує на перемогу

Чоловічий фінал між Олександром Звєрєвим з Німеччини і росіянином Кареном Хачановим відбудеться в неділю, 1 серпня.

Таким чином в активі збірної України тепер є п'ять бронзових медалей у межах Олімпіади-2020.

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