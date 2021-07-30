«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
ГоловнаСпорт

США вперше за 101 рік залишилися на Олімпіаді без медалей у тенісі

Перервалася американська традиція.

США вперше за 101 рік залишилися на Олімпіаді без медалей у тенісі
Фото: Olympics

Тенісисти з США на Олімпіаді в Токіо встановили антирекорд, уперше за 101 рік не вигравши жодної медалі, інформує "Спорт-Экспресс".

Американці дійшли до медального матчу тільки в чоловічій парі. Однак Остін Крайчек і Теніс Сандгрен в матчі за третє місце програли австралійцям Майклу Венусу і Маркусу Даніелю.

Отже, США залишилися без медалей в тенісі вперше за 101 рік і вперше з повернення виду спорту в програму олімпіад 1988 року. На кожній Олімпіаді з 1988-го американці брали мінімум одне "золото" і щонайменше дві медалі загалом. Винятком стали тільки Ігри в Афінах. Тоді було тільки одне "срібло" від Марді Фіша.

Нагадаємо, що теніс був у програмі Олімпійських ігор з 1896 по 1924 рік, після чого був скасований до повернення в 1988-му.

Додамо, що в чоловічому одиночному розряді у фіналі зустрінуться росіянин Карен Хачанов і німець Александр Звєрєв.

В аналогічному матчі жіночого турніру зійдуться чешка Маркета Воундрошова і швейцарка Белінда Бенчич.

У міксті визначився один учасник фіналу - росіяни Анастасія Павлюченкова і Андрій Рубльов. Суперники росіян визначаться в матчі їхніх співвітчизників Весніна/Карацев і сербського дуету Стоянович/Джокович

У чоловічому парному розряді олімпійське "золото" завоював хорватський дует Мате Павич/Нікола Мектич.

У жіночому парному розряді у фіналі зустрінуться Крейчикова/Синякова (Чехія) і Бенчич/Голубич (Швейцарія).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також