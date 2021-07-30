США вперше за 101 рік залишилися на Олімпіаді без медалей у тенісі

Тенісисти з США на Олімпіаді в Токіо встановили антирекорд, уперше за 101 рік не вигравши жодної медалі, інформує "Спорт-Экспресс".

Американці дійшли до медального матчу тільки в чоловічій парі. Однак Остін Крайчек і Теніс Сандгрен в матчі за третє місце програли австралійцям Майклу Венусу і Маркусу Даніелю.

Отже, США залишилися без медалей в тенісі вперше за 101 рік і вперше з повернення виду спорту в програму олімпіад 1988 року. На кожній Олімпіаді з 1988-го американці брали мінімум одне "золото" і щонайменше дві медалі загалом. Винятком стали тільки Ігри в Афінах. Тоді було тільки одне "срібло" від Марді Фіша.

Нагадаємо, що теніс був у програмі Олімпійських ігор з 1896 по 1924 рік, після чого був скасований до повернення в 1988-му.

Додамо, що в чоловічому одиночному розряді у фіналі зустрінуться росіянин Карен Хачанов і німець Александр Звєрєв.

В аналогічному матчі жіночого турніру зійдуться чешка Маркета Воундрошова і швейцарка Белінда Бенчич.

У міксті визначився один учасник фіналу - росіяни Анастасія Павлюченкова і Андрій Рубльов. Суперники росіян визначаться в матчі їхніх співвітчизників Весніна/Карацев і сербського дуету Стоянович/Джокович

У чоловічому парному розряді олімпійське "золото" завоював хорватський дует Мате Павич/Нікола Мектич.

У жіночому парному розряді у фіналі зустрінуться Крейчикова/Синякова (Чехія) і Бенчич/Голубич (Швейцарія).