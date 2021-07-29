Китай обігнав Японію в медальному заліку Олімпіади-2020

Завершився шостий день Ігор.

У шостий день Олімпійських ігор-2020 було розіграно 17 комплектів нагород.

Головним підсумком стала зміна лідера в неофіційному командному заліку. Збірна Китаю зрівнялася з господарями форуму за кількістю завойованих золотих медалей (15), а за рахунок більшої кількості "срібла" - повернула собі перше місце.

Збірна США відстає від цього тандему на одну медаль найвищого гатунку.

За топ-3 з великим відривом слідують команди Олімпійського комітету Росії та Австралії.

Після двох поспіль "сухих" днів скарбничка збірної України поповнилася медаллю, і знову бронзовою - Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем був третім.

Незважаючи на завойовану медаль, наша збірна ніяк не може вирватися з середини шостого десятка, і зараз займає 54-е місце.