Трьох українських легкоатлетів усунули від Олімпіади-2020

Українські легкоатлети Михайло Гаврилюк (метання молота), Назар Коваленко (спортивна ходьба) і Наталія Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4х400 метрів) не зможуть виступити на Іграх ХХХII Олімпіади в Токіо, повідомляє sport.ua.

Причина - недостатня кількість позазмагальних допінг-проб.

Згідно зі встановленими міжнародними правилами й особливими процедурами, у відбірний період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість проб.

У зв'язку з пандемією спортсмени мали здати поза змаганнями три допінг-проби в дуже обмежений термін.

Важливо відзначити, що українські спортсмени не дискваліфіковані, а тільки відсторонені від участі в Олімпіаді-2020.

Раніше від участі в Олімпіаді за підозрою в допінгу відсторонили тріатлоністку Юлію Єлістратову.

Зазначимо, що всього Незалежний орган боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) не допустив 20 спортсменів до змагань на Олімпійських іграх у Токіо.

Більше за інших постраждали спортсмени з Нігерії. 10 атлетів з цієї країни не зможуть виступити на Іграх у Токіо.