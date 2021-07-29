Японія зберегла лідерство в медальному заліку після п'яти днів Олімпіади-2020

Спортсмени Країни вранішнього сонця третій день поспіль на вершині таблиці.

П'ятого дня Олімпійських ігор-2020 у Токіо було розіграно 23 комплекти нагород.

По три золоті медалі завоювали збірні Японії, Китаю та Австралії.

За підсумками п'яти днів змагань лідерство в медальному заліку продовжують утримувати господарі форуму - на рахунку японців 22 медалі, 13 з яких найвищого ґатунку.

На одне "золото" відстають китайці, замикає топ-3 збірна США з 11 золотими медалями.

Збірна України другий день поспіль не може поповнити свій багаж. Своєрідна посуха відкинула нашу команду з 47-го на 52-ге місце медального заліку.

Медальний залік Токіо-2020.