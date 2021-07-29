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Японія зберегла лідерство в медальному заліку після п'яти днів Олімпіади-2020

Спортсмени Країни вранішнього сонця третій день поспіль на вершині таблиці.

Японія зберегла лідерство в медальному заліку після п'яти днів Олімпіади-2020
Фото: Olympics

П'ятого дня Олімпійських ігор-2020 у Токіо було розіграно 23 комплекти нагород.

По три золоті медалі завоювали збірні Японії, Китаю та Австралії.

За підсумками п'яти днів змагань лідерство в медальному заліку продовжують утримувати господарі форуму - на рахунку японців 22 медалі, 13 з яких найвищого ґатунку.

На одне "золото" відстають китайці, замикає топ-3 збірна США з 11 золотими медалями.

Збірна України другий день поспіль не може поповнити свій багаж. Своєрідна посуха відкинула нашу команду з 47-го на 52-ге місце медального заліку.

Медальний залік Токіо-2020.

  • 1 Японія 13 4 5 22
  • 2 Китай 12 6 9 27
  • 3 США 11 11 9 31
  • 4 ROC 7 10 6 23
  • 5 Австралія 6 1 9 16
  • 6 Велика Британія 5 6 5 16
  • 7 Південна Корея 4 2 5 11
  • 8 Німеччина 3 2 5 10
  • 9 Франція 3 2 3 8
  • 10 Нідерланди 2 6 3 11
  • 11 Канада 2 3 4 9
  • 12 Угорщина 2 1 2 5
  • 13 Словенія 2 1 1 4
  • 14 Косово 2 0 0 2
  • 15 Італія 1 6 8 15
  • 16 Швейцарія 1 3 2 6
  • 17 Китайський Тайбей 1 2 3 6
  • 18 Бразилія 1 2 2 5
  • 19-20 Румунія, Грузія 1 2 0 3
  • 21 Сербія 1 1 2 4
  • 22 Австрія 1 1 1 3
  • 23-24 Туніс, Гонконг 1 1 0 2
  • 25-27 Хорватія, Естонія, Узбекистан 1 0 1 2
  • 28-35 Бермуди, Еквадор, Іран, Норвегія, Філіппіни, Таїланд, Фіджі, Латвія 1 0 0 1
  • 36-37 Іспанія, Нова Зеландія 0 2 1 3
  • 38 Південна Африка 0 2 0 2
  • 39-40 Монголія, Індонезія 0 1 2 3
  • 41-42 Бельгія, Чехія 0 1 1 2
  • 43-51 Болгарія, Колумбія, Данія, Індія, Йорданія, Північна Македонія, Туркменістан, Польща, Венесуела 0 1 0 1
  • 52-53 Казахстан, УКРАЇНА 0 0 3 3
  • 54-56 Єгипет, Мексика, Туреччина 0 0 2 2
  • 57-62 Кот-Д'Івуар, Куба, Ізраїль, Кувейт, Ірландія, Аргентина 0 0 1 1
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