Японія зберегла лідерство в медальному заліку після п'яти днів Олімпіади-2020

П'ятого дня Олімпійських ігор-2020 у Токіо було розіграно 23 комплекти нагород.
По три золоті медалі завоювали збірні Японії, Китаю та Австралії.
За підсумками п'яти днів змагань лідерство в медальному заліку продовжують утримувати господарі форуму - на рахунку японців 22 медалі, 13 з яких найвищого ґатунку.
На одне "золото" відстають китайці, замикає топ-3 збірна США з 11 золотими медалями.
Збірна України другий день поспіль не може поповнити свій багаж. Своєрідна посуха відкинула нашу команду з 47-го на 52-ге місце медального заліку.
Медальний залік Токіо-2020.
- 1 Японія 13 4 5 22
- 2 Китай 12 6 9 27
- 3 США 11 11 9 31
- 4 ROC 7 10 6 23
- 5 Австралія 6 1 9 16
- 6 Велика Британія 5 6 5 16
- 7 Південна Корея 4 2 5 11
- 8 Німеччина 3 2 5 10
- 9 Франція 3 2 3 8
- 10 Нідерланди 2 6 3 11
- 11 Канада 2 3 4 9
- 12 Угорщина 2 1 2 5
- 13 Словенія 2 1 1 4
- 14 Косово 2 0 0 2
- 15 Італія 1 6 8 15
- 16 Швейцарія 1 3 2 6
- 17 Китайський Тайбей 1 2 3 6
- 18 Бразилія 1 2 2 5
- 19-20 Румунія, Грузія 1 2 0 3
- 21 Сербія 1 1 2 4
- 22 Австрія 1 1 1 3
- 23-24 Туніс, Гонконг 1 1 0 2
- 25-27 Хорватія, Естонія, Узбекистан 1 0 1 2
- 28-35 Бермуди, Еквадор, Іран, Норвегія, Філіппіни, Таїланд, Фіджі, Латвія 1 0 0 1
- 36-37 Іспанія, Нова Зеландія 0 2 1 3
- 38 Південна Африка 0 2 0 2
- 39-40 Монголія, Індонезія 0 1 2 3
- 41-42 Бельгія, Чехія 0 1 1 2
- 43-51 Болгарія, Колумбія, Данія, Індія, Йорданія, Північна Македонія, Туркменістан, Польща, Венесуела 0 1 0 1
- 52-53 Казахстан, УКРАЇНА 0 0 3 3
- 54-56 Єгипет, Мексика, Туреччина 0 0 2 2
- 57-62 Кот-Д'Івуар, Куба, Ізраїль, Кувейт, Ірландія, Аргентина 0 0 1 1