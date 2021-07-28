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Після першого ж туру футбольний клуб вирішив знятися з розіграшу Першої ліги

Президент "Альянсу" підтвердив, що на матч 2-го туру проти "Оболоні" команда не поїде.

Після першого ж туру футбольний клуб вирішив знятися з розіграшу Першої ліги
Сергій Демченко
Фото: скриншот

Президент "Альянсу" Сергій Демченко підтвердив, що команда знімається з Першої ліги.

"Ми знімаємось з Першої ліги. Зараз готуємо всі офіційні листи", - цитує Демченка xsport.ua.

При цьому президент клубу підтвердив, що на матч 2-го туру проти "Оболоні" команда не поїде.

"Не поїде. Я не планую.

Ми ліквідуємо всі свої футбольні проєкти: дитячі, районні, обласні", - зазначив президент клубу з Липової Долини.

Водночас Демченко заперечує, що таке рішення прийнято після скандального матчу першого туру проти "Металіста" (0:2).

"Ні. Цей матч - це просто остання крапля. Воно все накладається, просто так збіглося. Можна сказати, що рішення спонтанне навіть для мене, але вже все - рішення обдумано і прийнято. Я просто зараз готую офіційний лист, сам його пишу. Виставлю його на огляд суспільству.

Я не кажу, що річ тільки в суддівстві. У мене були претензії і до своєї команди. Є незалежні від нас моменти, які мені не подобаються, що не прикрашають український футбол", - додав Демченко.

Крім того, президент клубу уточнив про долю футболістів, тренерського штабу і персоналу.

"Ми заплатимо їм зарплату за решту два літні місяці, самі вони стануть вільними агентами. Кількох гравців хочуть бачити клуби УПЛ".

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