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Світоліна програла у півфіналі Олімпіади-2020

Українка поступилась чешці Вондроушовій.

Світоліна програла у півфіналі Олімпіади-2020
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (№6 WTA) не змогла вийти до фіналу олімпійського турніру в Токіо. В 1/2 фіналу вона програла Маркеті Вондроушовій з Чехії (№42 WTA) з рахунком 3:6, 1:6.

Чешка у фіналі зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич (№12 WTA), яка в трьох партіях переграла представницю Казахстану Олену Рибакіну (№20 WTA).

Світоліна і Рибакіна позмагаються за "бронзу".

Нагадаємо, що для Світоліної вихід у півфінал став найкращим досягненням на олімпіадах: у Ріо-де-Жанейро вона зачохлила ракетку на стадії чвертьфіналу.

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