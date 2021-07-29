Світоліна програла у півфіналі Олімпіади-2020

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (№6 WTA) не змогла вийти до фіналу олімпійського турніру в Токіо. В 1/2 фіналу вона програла Маркеті Вондроушовій з Чехії (№42 WTA) з рахунком 3:6, 1:6.

Чешка у фіналі зустрінеться зі швейцаркою Беліндою Бенчич (№12 WTA), яка в трьох партіях переграла представницю Казахстану Олену Рибакіну (№20 WTA).

Світоліна і Рибакіна позмагаються за "бронзу".

Нагадаємо, що для Світоліної вихід у півфінал став найкращим досягненням на олімпіадах: у Ріо-де-Жанейро вона зачохлила ракетку на стадії чвертьфіналу.