Оголошено дату наступного бою Василя Ломаченка

Дата є, суперника поки що не визначено.

Глава компанії Top Rank Боб Арум повідомив детальний план майбутніх боїв під егідою його компанії, включаючи поєдинок ексчемпіона світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (15-2, 11 КО).

Промоутер зазначив, що наступна поява 33-річного українця в ринзі очікується 11 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

При цьому Арум уточнив, що Ломаченко повинен очолити вечір боксу.

У той самий час невідомо, з ким зустрінеться Василь.

Очікується, що українець повинен провести реванш з американським абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом, але останньому потрібно провести захист титулу проти Джорджа Камбососа.

Раніше повідомляли, що Лопес може відмовитися від поєдинку з австралійським боксером заради реваншу з Ломаченком.