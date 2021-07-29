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Оголошено дату наступного бою Василя Ломаченка

Дата є, суперника поки що не визначено.

Оголошено дату наступного бою Василя Ломаченка
Василь Ломаченко
Фото: Boxingscene.com

Глава компанії Top Rank Боб Арум повідомив детальний план майбутніх боїв під егідою його компанії, включаючи поєдинок ексчемпіона світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василя Ломаченка (15-2, 11 КО).

Промоутер зазначив, що наступна поява 33-річного українця в ринзі очікується 11 грудня в Нью-Йорку на арені Madison Square Garden.

При цьому Арум уточнив, що Ломаченко повинен очолити вечір боксу.

У той самий час невідомо, з ким зустрінеться Василь.

Очікується, що українець повинен провести реванш з американським абсолютним чемпіоном світу Теофімо Лопесом, але останньому потрібно провести захист титулу проти Джорджа Камбососа.

Раніше повідомляли, що Лопес може відмовитися від поєдинку з австралійським боксером заради реваншу з Ломаченком.

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