У рамках поєдинку у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА полтавська "Ворскла" на стадіоні ім. Бутовського приймала фінський КуПС.
Нагадаємо, перший матч завершився нічиєю - 2:2.
Підопічні Юрія Максимова відкрили рахунок на 48-й хвилині зустрічі завдяки голу люксембурзького легіонера Олів'є Тілля -1:0. Але через хвилину гості відновили статус-кво - 1:1.
На 55-й хвилині полтавці знову вийшли вперед - після розіграшу кутового відзначився Олександр Скляр - 2:1.
Цей рахунок влаштовував господарів, але на 90+3 хвилині Урхо Ніссіля повторно зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм, в якому "Ворскла" на 95-й хвилині залишилася в чисельній меншості після вилучення Богдана Кушніренка.
Фінам знадобилося лише 6 хвилин, щоб вийти уперед - 2:3, і в 3-й етап проходить КуПС.