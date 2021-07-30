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"Ворскла" в драматичному матчі програла КуПС і вилетіла з Ліги конференцій УЄФА

Полтавцям для загальної перемоги не вистачило пари хвилин.

"Ворскла" в драматичному матчі програла КуПС і вилетіла з Ліги конференцій УЄФА
Фото: ФК КуПС

У рамках поєдинку у відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА полтавська "Ворскла" на стадіоні ім. Бутовського приймала фінський КуПС.

Нагадаємо, перший матч завершився нічиєю - 2:2.

Підопічні Юрія Максимова відкрили рахунок на 48-й хвилині зустрічі завдяки голу люксембурзького легіонера Олів'є Тілля -1:0. Але через хвилину гості відновили статус-кво - 1:1.

На 55-й хвилині полтавці знову вийшли вперед - після розіграшу кутового відзначився Олександр Скляр - 2:1.

Цей рахунок влаштовував господарів, але на 90+3 хвилині Урхо Ніссіля повторно зрівняв рахунок і перевів гру в овертайм, в якому "Ворскла" на 95-й хвилині залишилася в чисельній меншості після вилучення Богдана Кушніренка.

Фінам знадобилося лише 6 хвилин, щоб вийти уперед - 2:3, і в 3-й етап проходить КуПС.

Огляд матчу "Ворскла" - КуПС.

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