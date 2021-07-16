"Ворскла" дізналася суперника по другому раунду відбору Ліги конференцій УЄФА

Фото: ФК "Ворскла" "Ворскла"

Визначився суперник бронзового призера УПЛ полтавської "Ворскли" в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій сезону-2021/22.

Підлеглі Юрія Максимова зустрінуться з бронзовим призером чемпіонату Фінляндії КуПС.

Нагадаємо, фінська команда за сумою двох зустрічей у першому раунді відбору пройшла вірменський клуб "Ноа" - 1:0, 5:0.

Перший матч між "Ворсклою" і фінами пройде в місті Куопіо напередодні офіційного відкриття літніх Олімпійських ігор - 22 липня, а матч-відповідь в Україні заплановано на 29 липня.