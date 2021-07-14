13-річна американська фігуристка Міа Калін виконала два четверні тулупи на турнірі Skate Milwaukee, повідомляє "Спорт-Экспресс".

У довільній програмі спортсменка виконала каскад з четверного і подвійного тулупів, а також виконала сольний четверний тулуп, який недокрутила на чверть оберту.

Калін посіла друге місце в турнірі, поступившись 14-річній Ізабо Левіт, яка також спробувала виконати четверний тулуп у довільній програмі, але судді помітили у фігуристки недокрут зі зниженням кількості обертів до трьох.