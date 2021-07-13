Президент МОК на зустрічі з оргкомітетом токійської Олімпіади назвав японців китайцями

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах під час зустрічі з главою організаційного комітету Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо Сейко Хасімото переплутав японців з китайцями.

"МОК з вами в одному човні. Ми пливемо з вами в одному напрямку з усіх своїх сил. І нашим спільним завданням є проведення безпечних Ігор для всіх: для спортсменів, для членів делегацій і, що найважливіше, для китайських людей... японських громадян", - цитує Баха "Спорт-Экспресс".

Олімпіада в Токіо була перенесена на рік через коронавірус і пройде з 23 липня по 8 серпня. Змагання пройдуть без глядачів.

Додамо, що наступна зимова Олімпіада пройде в Пекіні 2022 року.

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