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Олімпіада-2020 у Токіо пройде без глядачів

Рішення прийнято сьогодні на онлайн-конференції оргкомітету Ігор-2020, представників МОК і міської влади Токіо.

Олімпіада-2020 у Токіо пройде без глядачів
Фото: kyodonews.net

Міністерка з питань проведення Олімпіади-2020 у Токіо Тамайо Марукава заявила, що через сплеск коронавірусної інфекції Олімпійські ігри пройдуть без глядачів на майданчиках японської столиці, а також у сусідніх префектурах Тіба, Канагава і Сайтама, повідомляє інформагентство Kyodo.

Таке безпрецедентне рішення прийнято сьогодні на онлайн-конференції оргкомітету Ігор-2020, представників МОК і міської влади Токіо лише за два тижні до відкриття глобального спортивного форуму.

Олімпіада-2020 запланована з 23 липня по 8 серпня.

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