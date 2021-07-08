Олімпіада-2020 у Токіо пройде без глядачів

Рішення прийнято сьогодні на онлайн-конференції оргкомітету Ігор-2020, представників МОК і міської влади Токіо.

Міністерка з питань проведення Олімпіади-2020 у Токіо Тамайо Марукава заявила, що через сплеск коронавірусної інфекції Олімпійські ігри пройдуть без глядачів на майданчиках японської столиці, а також у сусідніх префектурах Тіба, Канагава і Сайтама, повідомляє інформагентство Kyodo.

Таке безпрецедентне рішення прийнято сьогодні на онлайн-конференції оргкомітету Ігор-2020, представників МОК і міської влади Токіо лише за два тижні до відкриття глобального спортивного форуму.

Олімпіада-2020 запланована з 23 липня по 8 серпня.