Тренер збірної Данії прокоментував вирішальне пенальті в матчі з англійцями

Фото: EPA/UPG Це пенальті?

Збірна Данії не змогла вдруге у своїй історії вийти у фінал Євро, програвши на "Вемблі" збірній Англії - 1:2.

Переможний гол англійці забили на 104-й хвилині з неоднозначно призначеного пенальті.

Головний тренер збірної Данії Каспер Х'юлманн підбив підсумки цього матчу і, зокрема, відповів на питання про правильність призначення пенальті після падіння Рахіма Стерлінга.

"Багато що пішло проти нас. Я переглянув пенальті, делікатний момент.

Я просто не бачу цього. Я просто не бачу там пенальті. Це складно. Одна річ - просто програти бій, але коли це відбувається так - дуже дратує. Шкода хлопців. Гірко вилітати ось так", - цитує наставника B.T.