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Організатори Wimbledon попросили під час чвертьфінального матчу змінити кепку тенісистові, тому що вона занадто чорна всередині

Wimbledon традиційно є найбільш консервативним з турнірів АТР: тенісисти на ньому грають виключно в білому одязі.

Карен Хачанов
Фото: EPA/UPG
Карен Хачанов

У підсумковому чвертьфінальному матчі в чоловічому одиночному розряді Wimbledon зустрічалися канадець Денис Шаповалов (№12 АТР) і росіянин Карен Хачанов (№29 АТР).

5-сетовий поєдинок завершився на користь Шаповалова - 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4.

Зазначимо, посеред зустрічі, під час одного з переходів суддя попросив Хачанова змінити кепку, бо вона занадто чорна всередині.

Фото: tennisnet.com

Як суддя помітив чорну смужку всередині кепки - невідомо. Тим часом Wimbledon традиційно є найбільш консервативним з турнірів АТР: тенісисти на ньому грають виключно в білому одязі.

Highlights матчу Шаповалов - Хачанов.

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