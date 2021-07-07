У Аcоціації пляжного футболу України пояснили рішення не їхати на ЧС в Москву

У Асоціації пляжного футболу України (АПФУ) пояснили, чому збірній України заборонили їхати на чемпіонат світу, який пройде в Москві з 19 по 29 серпня.

"Якщо АПФУ прийняла рішення, що збірна не їде на чемпіонат світу - значить, це має сенс. І я підтримаю його, якою не була б особиста думка з цього питання. Я розумію, що таке гра в команді. Я розумію і поділяю політичну позицію федерації, але я маю власну думку про спортивну складову", – цитує віцепрезидента АПФУ Владислава Ващука beachsoccer.org.ua.

"На цей момент Асоціація пляжного футболу України прийняла рішення про те, що Росія не може гарантувати безпеку нашій збірній на своїй території і поїздка збірної на чемпіонат світу неможлива.

Так, мені боляче і прикро за наших спортсменів. Мені дуже шкода, що так склалося. Я боюся уявити, що відчувають ті, для кого цей чемпіонат світу був, можливо, останнім шансом, адже вік спортсмена дуже короткий. Востаннє Україна виходила на ЧС вісім років тому. У нас зараз як ніколи сильна збірна", - додав функціонер.

"Перед тим, як хлопці їхали в Португалію, я особисто говорив про те, що потрібно їхати і вигравати. Вигравати, незважаючи ні на що. Хоча всі чудово розуміли, що місце проведення ЧС максимально несприятливе для нашої збірної.

Я не міг і не можу інакше: спорт - це часто боротьба на межі можливостей і це не про тих, хто здається.

І зараз я дуже хотів би, щоб наша збірна на чемпіонаті світу довела всім, що ми можемо за будь-яких умов і за будь-яких обставин.

Але АПФУ прийняла рішення відповідно до рекомендацій міністерств, організацій та відомств України", - зазначив Ващук.

"Асоціація пляжного футболу України - це не одна людина. Будь-які рішення тут приймаються колегіально. Я перший віцепрезидент АПФУ, але я не єдина особа, яка приймає рішення. Моя думка - лише особиста думка.

Мені разом з усіма гірко усвідомлювати, що цей ЧС, швидше за все, пройде без нашої збірної.

Але рішення вже прийнято. І воно не оскаржується. Сподіваюся на ваше розуміння і підтримку", - зазначив Ващук.

Україну на турнірі замінить збірна Швейцарії, яка зайняла п'яте місце на європейському відбірному турнірі й у чвертьфіналі програла саме нашій команді.