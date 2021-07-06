Гвардіола пророкує "Барселоні" складні часи

Колишній головний тренер "Барселони" Хосеп Гвардіола прокоментував непросте фінансове становище каталонського клубу.

"Так, я трохи стурбований. Я довіряю Лапорті (Жоан Лапорта - президент "Барси", - LB.ua) і його людям, але очевидно, що ситуація з фінансами критична. Дивує, що клуб дійшов до цієї стадії", - цитує Гвардіолу Catalunya Ràdio.

"Почасти річ у пандемії коронавірусу, але це не єдина причина. "Барселоні" потрібно проявити терпіння. У найближчі роки буде важко", - зазначає наставник "Манчестера Сіті".

Нагадаємо, пандемія коронавірусу посилила фінансові проблеми "Барси" і дозволила збільшити загальний борг клубу майже до 1,2 млрд євро.

В травні президент "Барселони" взяв в американському інвестиційному банку позику на 100 млн євро, щоб погасити заборгованість із зарплати перед футболістами.

За інсайдерською інформацією, були щирі побоювання, що якщо клуб не зможе покрити близько 40% фонду заробітної плати, питання передадуть в Іспанську асоціацію футболістів (AFE). Це могло призвести до санкцій проти "Барси", тому підкреслюється важливість взятого кредиту.