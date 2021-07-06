Віцечемпіон України донецький "Шахтар" на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Давида Хочолави в "Копенгаген".

Трансфер 27-річного грузина обійшовся данському клубу в 4 млн євро, з яких 2 млн - це бонуси.

Хочолава підписав з новим клубом чотирирічний контракт.

Давид перейшов у "Шахтар" із "Чорноморця" 2017 року. За чотири сезони зіграв за "гірників" 83 матчі, в яких забив три м'ячі.

У складі "помаранчево-чорних" Хочолава тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок і одного разу Суперкубок.

"Копенгаген" у минулому сезоні посів четверте місце в данській Суперлізі. Столичний клуб - 13-разовий чемпіон країни.

"Шахтар" у травні очолив італійський тренер Роберто Де Дзербі. Перед стартом нового сезону "гірники" підписали центрбека Марлона. Цей трансфер означав, що новий коуч не бачив Хочолаву в стартовому складі своєї команди.