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Ще дві українки потрапили на п'єдестал етапу Діамантової ліги

Марина Бех-Романчук та Ганна Рижикова завоювали бронзові медалі.

На шостому етапу Діамантової ліги, який напередодні завершився у Стокгольмі, українка Ганна Рижикова піднялася на п'єдестал у бігу на 400 м з бар'єрами.

Ганна Рижикова
Фото: facebook.com/UkrainianAthletics
Ганна Рижикова

Рижикова з національним рекордом України - 52,96 с - стала третьою.

Відзначимо, що переможниця забігу 21-річна легкоатлетка з Нідерландів Бол Фемке встановила новий рекорд Діамантової ліги - 52,37 с.

Крім того, скарбничку української збірної поповнила стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук, яка також завоювала "бронзу".

Марина Бех-Романчук
Фото: пресслужба Діамантової ліги
Марина Бех-Романчук

25-річна легкоатлетка стрибнула на 6,79 м. Це її найкращий результат у сезоні.

Перестрибнути українку змогли тільки Івана Шпанович із Сербії і лідерка сезону Маланка Міхамбо, що представляє Німеччину.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх з найкращим результатом сезону у світі була першою в секторі для стрибків у висоту.

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