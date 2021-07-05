Ще дві українки потрапили на п'єдестал етапу Діамантової ліги

На шостому етапу Діамантової ліги, який напередодні завершився у Стокгольмі, українка Ганна Рижикова піднялася на п'єдестал у бігу на 400 м з бар'єрами.
Рижикова з національним рекордом України - 52,96 с - стала третьою.
Відзначимо, що переможниця забігу 21-річна легкоатлетка з Нідерландів Бол Фемке встановила новий рекорд Діамантової ліги - 52,37 с.
Крім того, скарбничку української збірної поповнила стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук, яка також завоювала "бронзу".
25-річна легкоатлетка стрибнула на 6,79 м. Це її найкращий результат у сезоні.
Перестрибнути українку змогли тільки Івана Шпанович із Сербії і лідерка сезону Маланка Міхамбо, що представляє Німеччину.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх з найкращим результатом сезону у світі була першою в секторі для стрибків у висоту.