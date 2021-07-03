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Іспанія вийшла в півфінал Євро-2020 (оновлено)

У серії пенальті іспанці перемогли збірну Швейцарії.

Іспанія вийшла в півфінал Євро-2020 (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Збірна Іспанії в Санкт-Петербурзі перемогла збірну Швейцарії в матчі 1/4 фіналу Європи-2020 - 1:1 (по пенальті - 3:1).

Рахунок у матчі відкрив швейцарець Денис Закарія, зрізавши м'яч у свої ворота на 8-й хвилині - 1:0. Далі Джердан Шакірі забив гол у відповідь на 68-й хвилині - 1:1.

Швейцарія закінчувала матч у меншості, на 77-й хвилині з поля було видалено Ремо Фройлера.

В овертаймі голів не забили. А в серії пенальті точнішими були футболісти збірної Іспанії. Вирішальний пенальті реалізував Мікель Оярсабаль.

Фото: EPA/UPG

Тепер у півфіналі, який відбудеться 6 липня в Лондоні, іспанці зіграють проти переможця матчу між Бельгією та Італією.

Нагадаємо, турнір завершиться 11 липня фінальним матчем на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Раніше головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке дав оцінку шансам збірної України виграти європейську першість. "Подивіться на збірну України. Це команда, яка цілком може виграти Євро-2020", - сказав він.

Оновлення. Огляд матчу Іспанія - Швейцарія.

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