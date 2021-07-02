Суркіс розповів, яку компенсацію очікує "Динамо" за травму Бесєдіна

Ні про які 20 тис. євро в день мова не йде.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс дав коментар щодо інформації, яка з'явилася в ЗМІ, відносно того, що УЄФА платитиме киянам біля 20 тисяч євро за кожен день відновлення Артема Бесєдіна.

"Є регламентні норми. Наскільки мені відомо, УЄФА бере на себе зарплату футболіста до моменту його повернення на поле. А ось ці плітки, що платять 20 тисяч на день - це все не відповідає дійсності", - цитує Суркіса-молодшого focus.ua.

"Якщо через 28 днів футболіст не відновився після пошкодження, УЄФА виплачує його зарплату. Але тільки в разі, якщо є медичні документи, що підтверджують травму гравця. У когось ця зарплата може бути величезною, ви ж розумієте, скільки заробляють футболісти в західних клубах. Це суми, які з нашими не порівняти", - акцентував Суркіс.

"Повірте мені, я б краще сам заплатив будь-які гроші, тільки щоб Бесєдін був здоровий і допомагав нашій команді. Деякі люди підносять цю ситуацію таким чином, ніби "Динамо" на цьому щось заробить. Ми сумуємо, футболіст нам важливіший за будь-які гроші", - зазначив президент клубу.

Нагадаємо, що Бесєдін отримав важку травму в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти збірної Швеції (2:1).