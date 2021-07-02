"Манчестер Юнайтед" здійснив перший гучний трансфер цього літа

Фото: EPA/UPG Джейдон Санчо

"Манчестер Юнайтед" на офіційному сайті підтвердив трансфер з дортмундської "Боруссії" атакуючого півзахисника Джейдона Санчо.

Операція оцінюється в 85 млн євро і бонуси. Близько 10 млн з цієї суми належить "Манчестеру Сіті", з якого свого часу 21-річний англієць перебрався до Німеччини всього за за 8 млн євро.

𝗛𝗲𝗮𝗱𝘀 𝘂𝗽.



We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! 🔴⚪⚫#MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021

Відзначається, що клуб з "Олд Траффорд" погодив умови контракту, але договір буде підписаний після Євро-2020.

У минулому сезоні Санчо зіграв 36 матчів за "джмелів", в яких забив 16 голів і зробив 20 асистів.