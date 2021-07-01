Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020
Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
“Підтримай LB.ua - обери редактора”
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною
Лукашенко наказав перекрити кордон з Україною
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
У Франції петиція за перегравання матчу Євро-2020 Франція - Швейцарія зібрала понад 200 тис. підписів
У Франції петиція за перегравання матчу Євро-2020 Франція - Швейцарія зібрала понад 200 тис. підписів
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
​У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів і паперових талонів (оновлено)
​У громадському транспорті Києва більше не буде кондукторів і паперових талонів (оновлено)
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
МОЗ повідомив про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації на Вінниччині
ГоловнаСпорт

Американець став наймолодшим гросмейстером в історії шахів

Абхіманью Мішрі немає і 13.

Абхіманью Мішра
Фото: facebook
Абхіманью Мішра

12-річний американський шахіст індійського походження Абхіманью Мішра став наймолодшим гросмейстером в історії, повідомив генеральний директор ФІДЕ Еміль Сутовський.

Мішра став гросмейстером у віці 12 років, 4 місяці і 25 днів. До цього рекорд належав Сергію Карякіну, який став гросмейстером у віці 12 років і 7 місяців.

"Юний Абхіманью Мішра стає наймолодшим гросмейстером в історії! Третя і остання норма скорилася цьому талановитому хлопчикові, який провів цілу серію турнірів у гонитві за рекордом.

Юний шахіст уже дійсно грає пристойно, і хоча сам ореол гросмейстерського звання потьмянів порівняно з часами, коли рекордсменом був Фішер, сам процес виконання був досить складним і як мінімум не менш заслуженим, ніж у попереднього власника рекорду - Сергія Карякіна", - написав Сутовський у Facebook.

"Вітаю юну зірку і чекаю від нього великих успіхів у дорослих шахах - адже всі рекордсмени в цій категорії (Спаський, Фішер, Полгар, Бакро, Карякін) досягали дуже великих висот", - зазначив функціонер.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також