Американець став наймолодшим гросмейстером в історії шахів

Фото: facebook Абхіманью Мішра

12-річний американський шахіст індійського походження Абхіманью Мішра став наймолодшим гросмейстером в історії, повідомив генеральний директор ФІДЕ Еміль Сутовський.

Мішра став гросмейстером у віці 12 років, 4 місяці і 25 днів. До цього рекорд належав Сергію Карякіну, який став гросмейстером у віці 12 років і 7 місяців.

"Юний Абхіманью Мішра стає наймолодшим гросмейстером в історії! Третя і остання норма скорилася цьому талановитому хлопчикові, який провів цілу серію турнірів у гонитві за рекордом.

Юний шахіст уже дійсно грає пристойно, і хоча сам ореол гросмейстерського звання потьмянів порівняно з часами, коли рекордсменом був Фішер, сам процес виконання був досить складним і як мінімум не менш заслуженим, ніж у попереднього власника рекорду - Сергія Карякіна", - написав Сутовський у Facebook.

"Вітаю юну зірку і чекаю від нього великих успіхів у дорослих шахах - адже всі рекордсмени в цій категорії (Спаський, Фішер, Полгар, Бакро, Карякін) досягали дуже великих висот", - зазначив функціонер.