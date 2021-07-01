Екснаставник "Ліверпуля" очолив "Евертон"

Ліверпульський "Евертон" оголосив про призначення головним тренером Рафаеля Бенітеса. We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager.
We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager.— Everton (@Everton) June 30, 2021
Мерсисайдський клуб уклав з 61-річним іспанським фахівцем контракт на три сезони. Бенітес замінив на цій посаді італійця Карло Анчелотті, який пішов у "Реал".
Останнім місцем роботи Бенітеса був клуб китайської Суперліги "Далянь Їфан", який він покинув у січні через пандемію COVID-19.
Нагадаємо, іспанець з 2004 по 2010 рік очолював інший мерсисайдський клуб "Ліверпуль".
Зазначимо, що іспанець став другим (після Джо Фегана) тренером "Ліверпуля", який зміг виграти Лігу чемпіонів у перший же сезон управління.
Додамо, що фани "Евертона" пікетували проти приходу іспанського фахівця на посаду головного тренера команди. Рафаель зіткнувся з погрозами на свою адресу від радикально налаштованих фанатів "ірисок", які не хотіли бачити у своєму клубі колишнього наставника земляків і найлютішого ворога.