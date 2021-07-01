Екснаставник "Ліверпуля" очолив "Евертон"

Бенітес став другим в історії тренером, який очолював обидві мерсисайдські команди

Ліверпульський "Евертон" оголосив про призначення головним тренером Рафаеля Бенітеса. We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager. — Everton (@Everton) June 30, 2021

Мерсисайдський клуб уклав з 61-річним іспанським фахівцем контракт на три сезони. Бенітес замінив на цій посаді італійця Карло Анчелотті, який пішов у "Реал".

Останнім місцем роботи Бенітеса був клуб китайської Суперліги "Далянь Їфан", який він покинув у січні через пандемію COVID-19.

Нагадаємо, іспанець з 2004 по 2010 рік очолював інший мерсисайдський клуб "Ліверпуль".

Зазначимо, що іспанець став другим (після Джо Фегана) тренером "Ліверпуля", який зміг виграти Лігу чемпіонів у перший же сезон управління.

Додамо, що фани "Евертона" пікетували проти приходу іспанського фахівця на посаду головного тренера команди. Рафаель зіткнувся з погрозами на свою адресу від радикально налаштованих фанатів "ірисок", які не хотіли бачити у своєму клубі колишнього наставника земляків і найлютішого ворога.