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Гравець збірної Швеції попросив пробачення в Бєсєдіна за травму

Маркус Даніельссон сподівається, що українець швидко відновиться.

Гравець збірної Швеції попросив пробачення в Бєсєдіна за травму
Маркус Даніельсон
Фото: EPA/UPG

Захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон, який у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти України (1:2) травмував форварда Артема Бєсєдіна, повідомив, що в роздягальні попросив пробачення в українця.

"Я бачив повтор епізоду на фото, і це виглядає зовсім недобре. Його коліно вивернулося у зворотний бік.

Судді використовували VAR і прийшли до висновку, що там була червона картка - ймовірно, так і є, навіть якщо в той момент це здавалося трохи несправедливим", - цитує Даніельсона Aftonbladet.

"Я не мав наміру заподіяти шкоди. Я сказав йому це, і сподіваюся, він швидко відновиться. Він не говорить по-англійськи, і їхній капітан перекладав - усе виглядало так, ніби Бєсєдін прийняв мої вибачення", - сподівається швед.

Раніше повідомляли, що Бєсєдін пропустить пів року через множинні ушкодження зв'язок коліна.

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