Зеленський привітав збірну України з перемогою над Швецією і виходом до вісімки найсильніших на Євро-2020

"Сьогодні були МИ, Україна!"

Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський привітав збірну України з перемогою над збірною Швеції (2:1) і історичним виходом до чвертьфіналу Євро-2020.

"Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, божевільна "заруба" в екстра-таймі і феєрична розв'язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect - ви справжні бійці! Бєсєдіну - здоров'я. Слава Україні!" - написав Зеленський у мікроблозі Тwitter.

Та-а-ак, це перемога-а-а! Ми в 1/4 Євро!!! Неймовірна напруга, шалена «заруба» в екстра-таймі та феєрична розв’язка на 121-й хвилині. Це було нереально круто! Хлопці, respect – ви справжні бійці! Бєсєдіну – здоров'я. Слава Україні! pic.twitter.com/21LtRqqitA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2021

"Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:

Ми вболівали за вас усією душею!

Ми дякуємо вам від усього серця!

Ми пишаємось вами усією країною!

Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!

І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А може, і після фіналу Євро!" - додав Зеленський у Facebook.

"Сьогодні не було вас і нас. Сьогодні були МИ. Україна! Команда, що налічує понад 40 мільйонів. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. Команда – Україна! Яка показує характер, міць, яка б’ється, терпить болючі удари та біль, але встає і дає здачі! Україна, яка ПЕРЕМАГАЄ!!! І всі ми чудово знаємо, що це означає. Тільки одне. Слава Україні!!!" - зазначив президент.

За право вийти до півфіналу Україна посперечається з родоначальниками футболу - англійцями.

Матч відбудеться 3 липня в Римі. Початок поєдинку о 22:00.