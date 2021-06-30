Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Збірна України, яка дивом потрапила в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу, у додатковий час обіграла збірну Швеції з рахунком 2:1.

Відкрив рахунок у матчі Зінченко, на 28-й хвилині він забив у ворота збірної Швеції після результативного пасу Ярмоленка.

Втім, вже за 15 хвилин Форсберг завдяки рикошету зрівняв рахунок у матчі - 1:1.

У другому таймі жодній з команд не вдалося отримати перевагу, тому були призначені два екстра-тайми.

На 99-й хвилині збірна Швеції залишилася у меншості: через грубу гру проти Бєсєдіна Маркус Даніельсон був вилучений з поля.

На останній хвилині другого екстра-тайму Артем Довбик, який зіграв третій матч за збірну України, ударом головою в падінні вивів команду Андрія Шевченка вперед - 2:1.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Наступний матч Україна зіграє з Англією 3 липня.