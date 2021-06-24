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Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)

До топ-4 кращих збірних, що посіли третє місце, потрапили також Чехія і Швейцарія.

Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України
Фото: УАФ

Збірна України з футболу вперше в історії потрапила до 1/8 фіналу Євро. За підсумками групових турнірів команда Андрія Шевченка увійшла до топ-4 кращих збірних, що посіли третє місце.

Про це повідомляє Football.ua.

Це стало можливим за результатами матчів групи E, де Швеція обіграла Польщу з рахунком 3:2, а Іспанія розгромила Словаччину - 5:0.

Оскільки в таблиці "третіх місць" національні збірні Фінляндії та Словаччини фінішували нижче від підопічних Шевченка, то українці гарантували собі місце в плей-оф чемпіонату Європи.

До топ-4 кращих збірних, що посіли третє місце, потрапили також Чехія і Швейцарія.

Нагадаємо, що збірна України поступилася Нідерландам з рахунком 2:3, пропустивши на останніх хвилинах, обіграла Північну Македонію - 2:1, а в підсумковому матчі групового етапу мінімально поступилася Австрії - 0:1.

Оновлення.

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