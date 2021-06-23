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Шотландія не змогла здобути потрібну для виходу України в плей-оф нічию: шанси на продовження участі в турнірі тануть

Вся Україна вболівала за нічию в матчі Хорватія - Шотландія.

Шотландія не змогла здобути потрібну для виходу України в плей-оф нічию: шанси на продовження участі в турнірі тануть
Лука Модрич
Фото: EPA/UPG

Матчами Англія - Чехія і Шотландія - Хорватія завершилася боротьба в групі D Євро-2020.

У поєдинку двох лідерів перемогу святкували англійці - 1:0.

Але Україну цікавив другий матч, що пройшов у Глазго на легендарному "Хемпден Парк".

Команди перед очною зустріччю набрали по очку, і для продовження участі в турнірі їх влаштовувала тільки перемога. Що не входило в плани збірної України, тому що в парі Шотландія - Хорватія був найбільш ймовірний варіант, що команда Андрія Шевченка випередить третю команду цієї групи.

Не склалося.

Хоча результат, особливо характер гри, перших 45 хвилин нас повністю задовольнив.

Хорвати зусиллями Нікола Влашича досить швидко відкрили рахунок - 0:1. Але господарям в ендшпілі першого тайму вдалося відновити статус-кво - відзначився Каллум Макгрегор - 1:1. При цьому гол Макгрегора став для збірної Шотландії першим на чемпіонатах Європи з 1996 року.

Але в другій половині гри на авансцену вийшов капітан хорватської команди Лука Модрич, який став справжнім ватажком для своєї команди.

На 62-й хвилині "святий" Лука чудовим ударом забив гол - 1:2.

А ще через чверть години Іван Перішич установив остаточний рахунок у матчі - 1:3.

Огляд матчу Шотландія - Хорватія.

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