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УЄФА відхилив ініціативу мюнхенської влади підтримати ЛГБТ-спільноту на матчі Німеччина - Угорщина

УЄФА не дозволив використовувати райдужне підсвічування стадіону в Мюнхені.

УЄФА відхилив ініціативу мюнхенської влади підтримати ЛГБТ-спільноту на матчі Німеччина - Угорщина
Фото: ФІФА

УЄФА відхилив запит обербургомістра Мюнхена Дітера Райтера увімкнути райдужне підсвічування стадіону в Мюнхені в день матчу Євро-2020 між збірними Німеччини та Угорщини, повідомляє Deutsche Welle.

Так господарі хотіли висловити протест проти закону в Угорщині, що обмежує права ЛГБТ-спільноти.

"УЄФА - організація, далека від питань політики і релігії, діє відповідно до свого статуту. З огляду на політичний контекст цього запиту, а це націлено проти рішення угорського парламенту, УЄФА повинен відхилити його", - сказано в заяві організації.

Таким чином, стадіон Мюнхена під час матчу Німеччина - Угорщина 23 червня буде підсвічений прапорами обох країн і символікою УЄФА.

Під час матчу ФРН - Угорщина райдужну підсвітку увімкнуть стадіони Кельна і Франкфурта.

Крім того, УЄФА запропонував владі баварської столиці підсвітити стадіон кольорами веселки 28 червня, коли представники сексуальних меншин у всьому світі відзначають Christopher Street Day (CSD), або з 3 по 9 липня, коли в Мюнхені буде проходити присвячений цій події фестиваль.

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