Луческу розкритикував гру збірної України в матчі проти Австрії

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, який був на матчі збірних України та Австрії (0:1) у Бухаресті, вважає, що українські футболісти вийшли на матч занадто самовпевненими.

"У першу чергу мені не сподобався результат матчу. Склалося враження, що Україна вийшла на поле вже з упевненістю в нічиїй. Нібито це не було проблемою.

Гравці вийшли на матч занадто розслабленими і невміло володіли м'ячем, чим скористалися австрійці, які були більш агресивними і прямолінійними у своїх діях. Австрія заслужила перемогу", - цитує Луческу As.ro.

"Відчуваю сильні емоції, що на поле вийшли вісім (гравців "Динамо", - прим. LB.ua). Я дуже радий за них. Упевнений, що не гратиму так, як це було сьогодні. Але у футболі можливо все. Я кажу не про Шевченка, а в цілому про гру", - підсумував наставник київського клубу.