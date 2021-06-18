Найкращий в історії: Ярмоленко обійшов Шевченка за системою гол+пас за збірну України

У матчі з Північною Македонією Андрій записав на свій рахунок дві результативні дії.

Фото: twitter Андрій Ярмоленко

Андрія Ярмоленка визнано найкращим гравцем матчу Євро-2020 проти збірної Північної Македонії (2:1).

На рахунку українця дві результативні дії - на 29-й хвилині Андрій замкнув кутовий від Олександра Караваєва, а через 5 хвилин зробив гольову передачу на Романа Яремчука.

Таким чином, Ярмоленко вийшов на перше місце за системою гол+пас в історії збірної України.

В активі гравця "Вест Гема" тепер 63 результативні дії у футболці національної команди - 42 голи і 21 асист.

У нинішнього наставника збірної Андрія Шевченка, що йде на другому місці - 61 бал (48 голів і 13 асистів).

Усього на нинішньому чемпіонаті Європи в активі Ярмоленка два голи і один гольовий пас.