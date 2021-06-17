УЄФА опублікував список найшвидших гравців Євро-2020

Фото: EPA/UPG Леонардо Спінаццола

Пресслужба УЄФА у твіттері розмістила п'ятірку найшвидших футболістів поточного чемпіонату Європи.

У топ-5 потрапили відразу два представники "Скуадри Адзурри", причому очолив рейтинг 28-річний крайній захисник "Роми" Леонардо Спінаццола, що розвинув швидкість 33,8 км/год, за ним іде валлійський півзахисник "Манчестера Юнайтед" Даніель Джеймс (33,5 км/год), а замикає трійку англійський форвард "Ліверпуля" Рахім Стерлінг (33,1 км/год).

У п'ятірку найстрімкіший також увійшли футболіст збірної Швейцарії Бріл Емболо (32,8 км/год) і ще один представник італійців Джованні Ді Лоренцо (32,6 км/год).