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УЄФА опублікував список найшвидших гравців Євро-2020

Наших немає.

Леонардо Спінаццола
Фото: EPA/UPG
Леонардо Спінаццола

Пресслужба УЄФА у твіттері розмістила п'ятірку найшвидших футболістів поточного чемпіонату Європи.

У топ-5 потрапили відразу два представники "Скуадри Адзурри", причому очолив рейтинг 28-річний крайній захисник "Роми" Леонардо Спінаццола, що розвинув швидкість 33,8 км/год, за ним іде валлійський півзахисник "Манчестера Юнайтед" Даніель Джеймс (33,5 км/год), а замикає трійку англійський форвард "Ліверпуля" Рахім Стерлінг (33,1 км/год).

У п'ятірку найстрімкіший також увійшли футболіст збірної Швейцарії Бріл Емболо (32,8 км/год) і ще один представник італійців Джованні Ді Лоренцо (32,6 км/год).

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