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Крім збірних Італії і Нідерландів, ще одна команда забезпечила собі вихід у плей-оф Євро-2020

Команда Бельгії вже в 1/8 фіналу.

Кевін Де Брейне
Фото: EPA/UPG
Кевін Де Брейне

Закривав програму другого туру чемпіонату Європи в групі В матч у Копенгагені між збірними Данії та Бельгії.

Гості здобули вольову перемогу - 2:1.

Не встигли 23 395 глядачів на стадіоні "Паркен" як слід зайняти свої місця, як Юссуф Поульсен забив другий найшвидший в історії Євро гол.

Очевидні фаворити матчу бельгійці були приголомшені таким розвитком подій.

Але все змінилося з виходом на поле у другому таймі лідера збірної Бельгії Кевіна Де Брейне.

Лише 9 хвилин знадобилося Кевіну, щоб зробити геніальну гольову передачу Торгану Азару - тому залишалося лише влучити по м'ячу - 1:1.

А через 15 хвилин відзначився сам Де Брейне, принісши своїй команди не тільки перемогу в поєдинку, а й місце в 1/8 фіналу.

Однак перше місце у своєму квартеті "червоні дияволи" собі ще не гарантували.

У підсумковому турі групи В, який пройде в один вечір з іграми нашої групи С (21 червня), бельгійці зустрінуться з фінами, а росіяни зійдуться з данцями.

Огляд матчу Данія - Бельгія.

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