Закривав програму другого туру чемпіонату Європи в групі В матч у Копенгагені між збірними Данії та Бельгії.
Гості здобули вольову перемогу - 2:1.
Не встигли 23 395 глядачів на стадіоні "Паркен" як слід зайняти свої місця, як Юссуф Поульсен забив другий найшвидший в історії Євро гол.
Самые быстрые голы в истории ЕВРО— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 17, 2021
🇷🇺 1'07'' Дмитрий Кириченко
🇩🇰 1'39'' Юссуф Поульсен
🇵🇱 1'40'' Роберт Левандовски pic.twitter.com/laqCWmEdWe
Очевидні фаворити матчу бельгійці були приголомшені таким розвитком подій.
Але все змінилося з виходом на поле у другому таймі лідера збірної Бельгії Кевіна Де Брейне.
Лише 9 хвилин знадобилося Кевіну, щоб зробити геніальну гольову передачу Торгану Азару - тому залишалося лише влучити по м'ячу - 1:1.
А через 15 хвилин відзначився сам Де Брейне, принісши своїй команди не тільки перемогу в поєдинку, а й місце в 1/8 фіналу.
Однак перше місце у своєму квартеті "червоні дияволи" собі ще не гарантували.
Какие мысли? 🤔#ЕВРО2020 pic.twitter.com/PFnfyJywA5— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 17, 2021
У підсумковому турі групи В, який пройде в один вечір з іграми нашої групи С (21 червня), бельгійці зустрінуться з фінами, а росіяни зійдуться з данцями.
⭐️ ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ ⭐️— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 17, 2021
🇮🇹 Италия
🇧🇪 Бельгия
🇳🇱 Нидерланды#ЕВРО2020 pic.twitter.com/LhffLxqpCU