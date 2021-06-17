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Євро-2020: Україна перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1 (оновлено)

Поєдинок відбувся у Бухаресті.

Збірна України у своєму другому матчі на чемпіонаті Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

Зустріч відбулася у Бухаресті.

Рахунок у поєдинку на 29-й хвилині відкрив Андрій Ярмоленко.

Через 5 хвилин той же Ярмоленко віддав пас Яремчуку, який легко відправив м’яч у ворота суперника.

У македонців м'яч на добиванні після пенальті на 57-й хвилині забив Аліоскі.

На 84-й хвилині Руслан Малиновський не реалізував пенальті.

В іншому матчі групи С в Амстердамі сьогодні о 22:00 зустрінуться збірні Нідерландів та Австрії, з якою українці зіграють 21 червня.

Турнірне становище:

  • Австрія - 3 очки (після 1 гри),
  • Нідерланди - 3 (1),
  • Україна - 3 (2),
  • Північна Македонія - 0 (2).

Оновлення.

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