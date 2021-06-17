Збірна України у своєму другому матчі на чемпіонаті Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.
Зустріч відбулася у Бухаресті.
Рахунок у поєдинку на 29-й хвилині відкрив Андрій Ярмоленко.
Через 5 хвилин той же Ярмоленко віддав пас Яремчуку, який легко відправив м’яч у ворота суперника.
🇺🇦🆚🇳🇱— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 17, 2021
⚽️ Ярмоленко 75'
⚽️ Яремчук 79'
🇺🇦🆚🇲🇰
⚽️ Ярмоленко 29'
⚽️ Яремчук 34'
Что все это значит? 🤔#ЕВРО2020 pic.twitter.com/BUhJXyHv0C
У македонців м'яч на добиванні після пенальті на 57-й хвилині забив Аліоскі.
На 84-й хвилині Руслан Малиновський не реалізував пенальті.
В іншому матчі групи С в Амстердамі сьогодні о 22:00 зустрінуться збірні Нідерландів та Австрії, з якою українці зіграють 21 червня.
Турнірне становище:
- Австрія - 3 очки (після 1 гри),
- Нідерланди - 3 (1),
- Україна - 3 (2),
- Північна Македонія - 0 (2).
Оновлення.
🇺🇦 Андрей Ярмоленко: "Это наша работа" 😀#ЕВРО2020 pic.twitter.com/oXKx1Wb09p— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 17, 2021
🇺🇦 Артем Беседин: "Хорошо все, что хорошо кончается" ✌️#ЕВРО2020 pic.twitter.com/EoTfaC3oef— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 17, 2021