Збірна України у своєму другому матчі на чемпіонаті Європи з футболу перемогла збірну Північної Македонії з рахунком 2:1.

Зустріч відбулася у Бухаресті.

Рахунок у поєдинку на 29-й хвилині відкрив Андрій Ярмоленко.

Через 5 хвилин той же Ярмоленко віддав пас Яремчуку, який легко відправив м’яч у ворота суперника.

🇺🇦🆚🇳🇱

⚽️ Ярмоленко 75'

⚽️ Яремчук 79'



🇺🇦🆚🇲🇰

⚽️ Ярмоленко 29'

⚽️ Яремчук 34'



Что все это значит? 🤔#ЕВРО2020 pic.twitter.com/BUhJXyHv0C — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 17, 2021

У македонців м'яч на добиванні після пенальті на 57-й хвилині забив Аліоскі.

На 84-й хвилині Руслан Малиновський не реалізував пенальті.

В іншому матчі групи С в Амстердамі сьогодні о 22:00 зустрінуться збірні Нідерландів та Австрії, з якою українці зіграють 21 червня.

Турнірне становище:

Австрія - 3 очки (після 1 гри),

Нідерланди - 3 (1),

Україна - 3 (2),

Північна Македонія - 0 (2).

Оновлення.