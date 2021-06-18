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На матчі збірної України в Бухаресті фани вивісили банер проти Луческу

Румун знаходиться зараз у себе на батьківщині.

На матчі збірної України в Бухаресті фани вивісили банер проти Луческу
Мірча Луческу
Фото: gsp.ro

Під час матчу другого туру Євро-2020 в Бухаресті між збірними України і Північної Македонії (2:1) на трибуні був вивішений банер, адресований головному тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу.

Справа в тому, що румунський фахівець був присутній на цьому поєдинку в ложі почесних гостей бухарестського стадіону.

Незважаючи на те, що Луческу разом з "Динамо" виграв у сезоні-2020/21 всі внутрішні трофеї (чемпіонат, Кубок і Суперкубок України), окремі вболівальники команди як і раніше налаштовані агресивно проти персони Луческу, який раніше віддав 12 років кар'єри донецькому "Шахтареві" .

Нещодавно президент "Динамо" Ігор Суркіс погодив з Луческу продовження контракту до літа 2023 року.

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