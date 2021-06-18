Румун знаходиться зараз у себе на батьківщині.

Під час матчу другого туру Євро-2020 в Бухаресті між збірними України і Північної Македонії (2:1) на трибуні був вивішений банер, адресований головному тренеру київського "Динамо" Мірчі Луческу.

Справа в тому, що румунський фахівець був присутній на цьому поєдинку в ложі почесних гостей бухарестського стадіону.

Незважаючи на те, що Луческу разом з "Динамо" виграв у сезоні-2020/21 всі внутрішні трофеї (чемпіонат, Кубок і Суперкубок України), окремі вболівальники команди як і раніше налаштовані агресивно проти персони Луческу, який раніше віддав 12 років кар'єри донецькому "Шахтареві" .

🇺🇦 Na meczu Ukrainy pojawiali się też ultrasi Dynamo z ich flagą- przekreślona podobizna Lucescu. Od roku jeżdżą z nią na każdy mecz. pic.twitter.com/cdm8nwrMSR — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) June 17, 2021

Нещодавно президент "Динамо" Ігор Суркіс погодив з Луческу продовження контракту до літа 2023 року.