Другу ракетку України виправдали в справі про застосування допінгу

Другу ракетку України (№37 WTA) Даяну Ястремську виправдали у справі про вживання допінгу, повідомляють на офіційному сайті Міжнародної федерації тенісу (ITF).

Федерація прийшла до висновку, що 21-річна українка порушила антидопінгові правила без будь-якої власної провини чи недбалості, тому дискваліфікацію не застосовано.

Тепер Даяна має право повернутися до змагань.

На жаль, Ястремська пропустить найближчий турнір "Великого шолома" Wimbledon. Як повідомляє пресслужба Федерації тенісу України, заявкові сітки турніру закрилися позавчора.

При цьому наголошують, що Ястремська може представити Україну на Олімпіаді в Токіо.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року в її аналізах виявили метаболіти местеролону, а 7 січня набуло чинності її тимчасове відсторонення.