Сьогодні визначиться доля збірної України на Євро-2020

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Сьогодні матчами Іспанія - Словаччина та Швеція - Польща завершуються змагання в групі Е, а також Португалія - Франція і Німеччина - Угорщина в групі F на Євро-2020.

Від цих поєдинків залежить подальша доля збірної України на цьому турнірі.

У групі F підопічні Андрія Шевченка ведуть заочну боротьбу зі збірними Португалії та Німеччини, у яких по 3 очки. У те, що німці програють в Мюнхені угорцям з різницею у два м'ячі (саме така різниця влаштує нашу команду), віриться насилу.

Не особливо віриться і в те, що чинні чемпіони Європи португальці поступляться чинним чемпіонам світу французам з різницею в три м'ячі.

Основні наші надії пов'язані з матчами групи Е, яку очолює Швеція (4 очки). За нею розташувалася Словаччина з трьома очками і нульовою різницею забитих і пропущених м'ячів. На очко відстають іспанці також з нульовою різницею. І замикають квартет поляки - одне очко з різницею м'ячів 2:3.

У матчі Іспанія - Словаччина нас абсолютно не влаштовує нічия - тоді обидві команди обходять Україну.

У паралельному поєдинку команду Шевченка не влаштовує перемога Польщі.

Щоб українська збірна не пакувала валізи, потрібні перемога однієї з команд в матчі Іспанія - Словаччина і виграш Швеції або нічия в матчі проти поляків.

Реперним для нас є саме цей матч, бо в разі перемоги збірної Польщі результат паралельного матчу втрачає для України будь-який сенс.